Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.23
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 сентября 21, 08:16
Зеленский встретится в США с Дудой Санду и премьером Грузии
Владимир Зеленский и Анджей Дуда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зеленский в Нью-Йорке, кроме выступления на Генассамблее ООН, встретится с президентом Польши Дудой, Молдовы – Санду, премьером Грузии Гарибашвили

Президент Владимир Зеленский встретится в США с лидерами Польши Анджеем Дудой, Молдовы – Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Сообщается, что встреча Дуды, Зеленского, Санду и Гарибашвили запланирована на вторник 21 сентября. Она состоится в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Повестка встречи лидеров не раскрывается. Также Дуда в Нью-Йорке встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Гитанасом Науседой, Латвии Эгилсом Левитсом, Черногории Мило Дэукановичем, Бразилии Жаиром Болсонару и другими высокопоставленными политиками.

Сегодня начинается второй за месяц визит Зеленского в США, где он выступит с речью на 76 сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.  

16 сентября Дуда поддержал вступление Украины в ЕС. Кальюлайд же в конце августа говорила, что Украине может понадобиться 20 лет для вступления в ЕС, а в сентябре заявила – Украину отделяют световые годы от вступления в Евросоюз. 
liga.net
Ещё по теме:
Словакия намерена признать европерспективы Украины
Зеленский летит в Грузию: подробности визита
Зеленский пригласил Грузию и Молдову на саммит
Страны Балтии открылись украинцам для туризма
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Донецкой области произошло землетрясение
noimageВступили в силу новые карантинные правила
noimageНа западе Украины - угроза подтоплений
noimageВ Украине стартуют учения Rapid Trident
noimageВ Украине сократились темпы вакцинации
Лента новостей