Зеленский встретится в США с Дудой Санду и премьером Грузии

Президент Владимир Зеленский встретится в США с лидерами Польши Анджеем Дудой, Молдовы – Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.
Сообщается, что встреча Дуды, Зеленского, Санду и Гарибашвили запланирована на вторник 21 сентября. Она состоится в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.
Повестка встречи лидеров не раскрывается. Также Дуда в Нью-Йорке встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Гитанасом Науседой, Латвии Эгилсом Левитсом, Черногории Мило Дэукановичем, Бразилии Жаиром Болсонару и другими высокопоставленными политиками.Сегодня начинается второй за месяц визит Зеленского в США, где он выступит с речью на 76 сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.