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Новости
Украина
20 сентября 21, 08:26
До конца рабочей недели в Украине будет прохладно и сыро
осень
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В Украине сохраняется прохладная погода. Пройдут дожди.

До конца рабочей недели перманентные дожди не покинут Украину. Как сообщает Фраза, об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки будут наблюдаться на половине территории страны.

Ожидается не жаркая погода: днем будет плюс 12-17, а ночью 4-10 тепла.

В Киеве будет дождливо: днем 12-14 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды:

Погода

Сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха составит

на западе днем +6...+13, а ночью +3...+5 градусов, 
на севере днем +6...+9, а ночью +3...+5 градусов, 
в центре днем +7...+9, а ночью +3...+5 градусов, 
на востоке днем +8...+13, а ночью +3...+8 градусов, 
на юге днем +9...+15, а ночью +4...+9 градусов.

Уже с понедельника, 20 сентября, погода начнет резко меняться в сторону похолодания, большинство украинских областей накроет циклон с ветрами и дождем. Температура воздуха будет не выше + 19 градусов, на востоке и юге до +20 градусов. В столице ближайший понедельник обещает быть облачным, ветреным и влажным. Температура воздуха днем не превысит +12 градусов.

Во вторник и среду синоптики прогнозируют местами небольшие дожди почти во всех регионах Украины, однако в разное время. Так, ночью 21 сентября осадки ожидаются в северных и южных областях, днем ​​– в восточных и северо-восточных областях. В среду дожди могут пройти днем ​​в северных, западных и центральных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы. Также мы публиковали график магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021, календарь полнолуний на 2021 год и календарь затмений-2021.

Также мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань объяснил, почему бабьих лета всегда два и когда их ждать.
Fraza.ua
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