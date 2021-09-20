До конца рабочей недели в Украине будет прохладно и сыро

До конца рабочей недели перманентные дожди не покинут Украину. Как сообщает Фраза, об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки будут наблюдаться на половине территории страны.

Ожидается не жаркая погода: днем будет плюс 12-17, а ночью 4-10 тепла.

В Киеве будет дождливо: днем 12-14 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды:





Сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха составит

на севере днем +6...+9, а ночью +3...+5 градусов,

в центре днем +7...+9, а ночью +3...+5 градусов,

на востоке днем +8...+13, а ночью +3...+8 градусов,