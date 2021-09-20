До конца рабочей недели в Украине будет прохладно и сыро

До конца рабочей недели перманентные дожди не покинут Украину. Как сообщает Фраза, об этом говорят в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что осадки будут наблюдаться на половине территории страны.
Ожидается не жаркая погода: днем будет плюс 12-17, а ночью 4-10 тепла.
В Киеве будет дождливо: днем 12-14 тепла, а ночью плюс 4-6.
Карта погоды:
Сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Температура воздуха составитна западе днем +6...+13, а ночью +3...+5 градусов,
Уже с понедельника, 20 сентября, погода начнет резко меняться в сторону похолодания, большинство украинских областей накроет циклон с ветрами и дождем. Температура воздуха будет не выше + 19 градусов, на востоке и юге до +20 градусов. В столице ближайший понедельник обещает быть облачным, ветреным и влажным. Температура воздуха днем не превысит +12 градусов.
Во вторник и среду синоптики прогнозируют местами небольшие дожди почти во всех регионах Украины, однако в разное время. Так, ночью 21 сентября осадки ожидаются в северных и южных областях, днем – в восточных и северо-восточных областях. В среду дожди могут пройти днем в северных, западных и центральных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ранее сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы. Также мы публиковали график магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021, календарь полнолуний на 2021 год и календарь затмений-2021.
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