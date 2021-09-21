Полнолуние в сентябре 2021 - что советуют астрологи

- отличный период для прогулок на свежем воздухе, всю энергию выбрасывать в активные игры;

- не стоит планировать ничего важного, есть риск срыва планов или кардинального изменения;

- не лучший день для плановых операций.

В период Полнолуния энергия наполняет все живое, у нас появляется больше сил, лучше растут растения, быстрее происходят обменные процессы. Это отличное время для активных действий, для мощного рывка в осуществлении своих задач, - замечает Погорельченко.

Полнолуние сентября 2021 очень важное, так как. оно происходит накануне осеннего равноденствия, которое произойдет 22 сентября в 22:20. Для многих это станет переломным моментом, когда приходит осознание – по-старому больше нельзя. Поскольку эмоции в полнолуние превышают допустимые пределы, весьма сложно все досконально взвесить и принять вдумчивое решение. В таких случаях и помогает жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения. Энергия полной Луны помогает воплотить наши проекты в жизнь.

В период сентябрьского полнолуния благоприятными будут новые начинания. Если вы обдумывали какой-либо проект, самое время начать воплощать свои идеи в жизнь. Данная фаза Луны благоволит поиску скрытых талантов. Ваши потенциал раскрывается, и может проявиться с неожиданной стороны. Все вопросы, которые требуют необычного подхода, можно решать в этот день. Чтобы разложить свои мысли и чувства по полочкам эти лунные сутки необходимо провести в одиночестве. Медитация или долгие прогулки – станут отличным способом подзарядиться жизненной энергией.