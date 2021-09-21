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20 сентября 21, 21:58
Полнолуние в сентябре 2021 - что советуют астрологи
полнолуние
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Непростой день накануне осеннего равноденствия.

Полнолуние в первый месяц осени наступит 21 сентября 2021 года в 02:56 по Киеву в знаке Рыбы. Об этом в Инстаграм сообщила астролог Юлия Погорельченко.

- Полнолуние уводит в мир грёз. Максимальный импульс в это Полнолуние получат люди творческих профессий, тот кто ищет вдохновение или живет своим внутренним ощущением. Практичным людям будет сложно совладать с этой силой. Отличное время для активации проектов, связанных с творчеством, кино, искусством. Стоит соблюдать осторожность с лекарствами и алкоголем - не злоупотребляйте. Лучше отказаться от любых плановых мероприятий, связанных с больницами, - советует астролог..

В любое Полнолуние астролог рекомендует:

- будьте терпимы к близким, эмоции могут зашкаливать; 

- отличный период для прогулок на свежем воздухе, всю энергию выбрасывать в активные игры; 

- не стоит планировать ничего важного, есть риск срыва планов или кардинального изменения; 

- не лучший день для плановых операций.

В период Полнолуния энергия наполняет все живое, у нас появляется больше сил, лучше растут растения, быстрее происходят обменные процессы. Это отличное время для активных действий, для мощного рывка в осуществлении своих задач, - замечает Погорельченко.

Полнолуние сентября 2021 очень важное, так как. оно происходит накануне осеннего равноденствия, которое произойдет 22 сентября в 22:20. Для многих это станет переломным моментом, когда приходит осознание – по-старому больше нельзя. Поскольку эмоции в полнолуние превышают допустимые пределы, весьма сложно все досконально взвесить и принять вдумчивое решение. В таких случаях и помогает жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения. Энергия полной Луны помогает воплотить наши проекты в жизнь.

Полнолуние в сентябре 2021: что можно и нужно делать

В период сентябрьского полнолуния благоприятными будут новые начинания. Если вы обдумывали какой-либо проект, самое время начать воплощать свои идеи в жизнь. Данная фаза Луны благоволит поиску скрытых талантов. Ваши потенциал раскрывается, и может проявиться с неожиданной стороны. Все вопросы, которые требуют необычного подхода, можно решать в этот день. Чтобы разложить свои мысли и чувства по полочкам эти лунные сутки необходимо провести в одиночестве. Медитация или долгие прогулки – станут отличным способом подзарядиться жизненной энергией.

Что нельзя делать в полнолуние:
 
- выбрасывать личные вещи – это может забрать покой; 
- проводить хирургические операции - повышается риск развития сильного кровотечения; 
- брать и давать в долг; 
- ругаться, принимать серьезные решения, касаемо личной жизни;
- менять место работы.  
Отложите важные встречи и свидания с возлюбленными. В общении с малознакомыми людьми важно сохранять дистанцию.

Ранее сообщалось, что 22 сентября состоится осеннее равноденствие 2021, и этой дате тоже нужно уделить особое внимание, потому что это - день силы.

СПРАВКА

Полнолуние – фаза Луны, когда она находится в противостоянии с Солнцем, и к Земле обращено освещенное ее полушарие. Луна при этом напоминает правильный ярко освещенный диск. Момент полнолуния является пиком роста Луны. Может показаться, что она значительно выросла в размерах. На самом же деле ночное светило в это время расположено в противоположном от Солнца направлении, поэтому на него попадает больше всего солнечного света.
kp.ua
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