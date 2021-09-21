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Новости
Украина
21 сентября 21, 10:59
Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский
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Украинский президент примет участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН, выступит на ней и проведет на ее полях ряд встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает поднять тему оккупированных территорий в ходе пребывания на Генассамблее ООН, которая стартует в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. О своих ожиданиях он рассказал в эфире телеканала Дом.

Он считает, что Генассамблея ООН может стать одной из площадок для решения по Донбассу и Крыму.

"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - заявил Зеленский.

Он намерен максимально эффективно использовать свою поездку для встреч с представителями разных стран.

"У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - отметил Зеленский.

Он также отметил важность признания Крымской платформы со стороны ООН.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", - сказал Зеленский.

Отметим, что в ходе визита на Генассамблею ООН Зеленский 22 сентября выступит с речью.

"Завтра президент примет участие в ее открытии, а послезавтра выступит с речью в ходе общих прений. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени. Также президент Украины встретится с президентом ГА Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Также у Зеленского запланированы встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США", - добавил Никифоров.

Кроме того, сегодня у Зеленского запланирована встреча с лидерами Польши, Молдовы и Грузии.

Источник: https://korrespondent.net/
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