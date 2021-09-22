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Новости
Украина
22 сентября 21, 20:19
Покушение на Шефира: глава МВД показал извлеченные пули
Денис Монастырский
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Водителю Сергея Шефира сделали операцию. Сейчас ему ничто не угрожает, заверил Денис Монастырский.

Врачи извлекли пули из бедра водителя помощника президента Сергея Шефира, которыми он был ранен при покушении. Их показал министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook в среду, 23 сентября.

"Водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает. Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле", – рассказал глава МВД.

Он добавил, что в следственно-розыскным действиям подключены лучшие оперативники и следователи Нацполиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.

Как сообщалось, сегодня под Киевом было совершено покушение на помощника президента Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

В МВД заявили, что рассматривают три основные версии покушения: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе – при участии спецслужб иностранных государств.
Korrespondent
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