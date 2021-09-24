Малюська рассказал, как олигархам избежать реестра

У олигархов будет так называемый "льготный период", чтобы стать простым бизнесом и не попасть в реестр. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире политического шоу Право на владу.





Он подчеркнул, что документ о реестре олигархов вводится через шесть месяцев, а значит "у олигархов есть время стать крупным бизнесом". В течение этого времени они могут добровольно избавиться критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, и не попасть в реестр.





"Если они так и поступят, к ним не будет никаких претензий. Их не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начале ХХ века вспоминают с уважением", - заявил Малюська.





Напомним, что депутаты приняли закон о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику страны. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Украины.





Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский назвал единственный путь для олигархов. Теперь у олигархов в Украине остался только один путь - стать чистым бизнесом, заявил президент.



