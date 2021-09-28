Сергей Притула подтвердил создание политической партии

Телеведущий Сергей Притула подтвердил в эфире 24 канала, что планирует создать политическую партию. Он не огласил название, но отметил, что она находится на этапе формирования.
"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока что она на этапе формирования", – сказал Притула.
В то же время он не раскрыл детали "брендинга", но отметил, что это не будет "виртуальная история".
"О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу. Это однозначно будет не какая-то виртуальная история. Но спешить с обретением субъектности я не буду", — добавил политик.В 2019 году Притула стал членом партии Голос, от которой баллотировался в Верховную Раду и на пост мэра Киева.