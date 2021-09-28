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Украина
28 сентября 21, 19:35
Сергей Притула подтвердил создание политической партии
Сергей Притула
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Телеведущий Сергей Притула подтвердил, что планирует создать политическую партию

Телеведущий Сергей Притула подтвердил в эфире 24 канала, что планирует создать политическую партию. Он не огласил название, но отметил, что она находится на этапе формирования.

"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока что она на этапе формирования", – сказал Притула.

В то же время он не раскрыл детали "брендинга", но отметил, что это не будет "виртуальная история".

"О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу. Это однозначно будет не какая-то виртуальная история. Но спешить с обретением субъектности я не буду", — добавил политик.

В 2019 году Притула стал членом партии Голос, от которой баллотировался в Верховную Раду и на пост мэра Киева. 

В апреле 2021-го Притула заявил о готовности возглавить Голос и заявил, что партия "идет не туда" под руководством Киры Рудик.  В июне Притула вышел из Голоса.

liga.net
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