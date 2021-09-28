Сергей Притула подтвердил создание политической партии

Телеведущий Сергей Притула подтвердил в эфире 24 канала, что планирует создать политическую партию. Он не огласил название, но отметил, что она находится на этапе формирования.

"Это, очевидно, будет политическая партия. Пока что она на этапе формирования", – сказал Притула.

В то же время он не раскрыл детали "брендинга", но отметил, что это не будет "виртуальная история".

"О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу. Это однозначно будет не какая-то виртуальная история. Но спешить с обретением субъектности я не буду", — добавил политик.





В апреле 2021-го Притула заявил о готовности возглавить Голос и заявил, что партия "идет не туда" под руководством Киры Рудик. В июне Притула вышел из Голоса.





