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Новости
Украина
30 сентября 21, 12:12
В Раде начали собирать подписи за отставку Разумкова
рада
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Глава парламента пообещал, что препятствовать данной инициативе не станет

Депутаты Верховной Рады по инициативе лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии начали официальную процедуру сбора подписей за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сам спикер сообщил на своей странице в Facebook.

"Ожидаемо коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия", — сообщил он.

По словам спикера, он сразу же направил документ в аппарат парламента, поскольку не намерен препятствовать процессу сбора подписей.

"Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", — сообщил он, пожелав нардепам-оппонентам "продуктивной работы в Трускавце".

Напомним, что Разумков возглавляет парламент с 29 августа 2019 года, когда заработала Рада 9-го созыва. В мае-ноябре 2019 года он также возглавлял партию "Слуга народа", пока на съезде не был избран новый лидер в лице Александра Корниенко (в парламенте он является лишь заместителем главы фракции Арахамии).

В течение 2021 года Разумков систематически выступал против юридически спорных инициатив и решений, предлагаемых и принимаемых другими органами власти и представителями правящей команды, в том числе выступал против санкций, накладываемых на граждан Украины президентом Владимиром Зеленским по рекомендациям Совета национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, в контексте инициированного Зеленским законопроекта об олигархах спикер выступил против наделения СНБО права определять список таких лиц, как это было предложено в документе.

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Delo
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