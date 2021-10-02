Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа

Украина переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита в Венгрию закрыло возможность реверса из этой страны. Об этом в пятницу 1 октября, заявила представитель Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире Украина 24.





По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.





"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения", - сказала Белькова, добавив, что речь идет о Польше, Румынии и Словакии.





Напомним, 1 октября Газпром начал поставлять газ в Венгрию в обход территории Украины. Из-за этого Киев не сможет использовать виртуальный реверс с венгерского направления.





Как известно, газовое соглашение Венгрии и России рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет.



