Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 октября 21, 08:53
Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С потерей транзита российского газа в Венгрию Украина потеряла и возможность виртуального реверса оттуда.
Украина переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита в Венгрию закрыло возможность реверса из этой страны. Об этом в пятницу 1 октября, заявила представитель Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире Украина 24.

По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.

"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения", - сказала Белькова, добавив, что речь идет о Польше, Румынии и Словакии.

Напомним, 1 октября Газпром начал поставлять газ в Венгрию в обход территории Украины. Из-за этого Киев не сможет использовать виртуальный реверс с венгерского направления.

Как известно, газовое соглашение Венгрии и России рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Европа сегодня - это одинокая женщина в порванном платье?
Способы эмиграции в Венгрию в 2021 от экспертов Altapatri
Венгрия ослабила правила въезда для украинцев
Украинцы могут ездить в 35 стран ЕС: правила въезда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Заболевемость COVID держится около 12 тысяч
noimageСутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены два бойца
noimageЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в нардепы
noimageРастет объем денежных переводов в Украину
noimageВакцинация в Киеве может стать принудительной - Кличко
Лента новостей