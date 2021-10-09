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Украина
8 октября 21, 12:05
Озвучена предварительная причина смерти Полякова
Поляков
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Смерть нардепа наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Прокуратура Киева назвала предварительной причиной смерти народного депутата Антона Полякова острую коронарную недостаточность, острую ишемическую болезнь сердца.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.

Ожидаются результаты других судебно-медицинских исследований.

Напомним, Полякова без сознания обнаружили в такси посреди ночи, которое патрульные остановили из-за нарушения ПДД. Прибывшие медики пытались реанимировать нардепа, но безуспешно.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Полякова в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, после этого пассажира начало тошнить в машине. 

Полякову было 33 года. Он избрался в Верховную Раду по округу №206 в Черниговской области от партии Слуга народа.

В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее. 
 
По данным СМИ, правоохранители отрабатывают две версии смерти Полякова.
Korrespondent
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