Озвучена предварительная причина смерти Полякова

Прокуратура Киева назвала предварительной причиной смерти народного депутата Антона Полякова острую коронарную недостаточность, острую ишемическую болезнь сердца.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.

Ожидаются результаты других судебно-медицинских исследований.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Полякова в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, после этого пассажира начало тошнить в машине.





Полякову было 33 года. Он избрался в Верховную Раду по округу №206 в Черниговской области от партии Слуга народа.





В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее.