Мецгер прокомментировал расследование Схем по Укрэксимбанку

Отстраненный глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявил, что кредит, о котором спрашивали журналисты Схем, не является проблемным, а документы о компаниях, которые платят налоги в "ДНР", журналисты должны передать в СБУ для официального расследования. Об этом он написал в пятницу, 8 октября, на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне вечером журналисты Схем выпустили новое расследование, в котором утверждают, что государственный Укрэксимбанк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, который работает в так называемой "ДНР" и платит там налоги.

В ответ на это Мецгер разъяснил ситуацию, при которой этот кредит был выдан. По его словам, Государственный банк не сделал ни одного нарушения.

"У нас есть все документы и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия. Служба Безопасности Укрэксимбанк проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не является проблемным. Он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Кредит согласовал Кредитный Комитет Банка (членом которого я не являюсь). А у Независимого Наблюдательного Совета Банка не было никаких замечаний относительно выдачи этого кредита", - заявил Мецгер.

Также он заявил, что СБУ должна выяснить, действительно ли компании заемщика работают на территории "ДНР" и платят там налоги.

При этом о надежности залога, в чем усомнились журналисты, Мецгер писать не стал.

Ранее Мецгер сам написал заявление, чтобы его отстранили от поста Главы правления на период расследования нападения на журналистов программы Схемы, после чего набсовет Укрэксимбанка отстранил его.