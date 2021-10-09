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Украина
8 октября 21, 15:45
Полиция установила обстоятельства смерти Полякова
Поляков
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Нардеп накануне вечером выпивал со знакомым, а позже ехал домой на такси, где ему стало плохо и он скончался.
В полиции рассказали об обстоятельствах смерти нардепа Антона Полякова, который скончался в в такси в ночь на 8 октября в Киеве.

Как рассказал глава управления НПУ Иван Выговский, Поляков употреблял алкогольные напитки, после чего он сел в машину человека с которым он выпивал и поехал по Киеву. Он предложил поехать домой, но из-за ссоры с сожительницей Поляков отказался. В какой-то момент водитель предложил нардепу на такси добраться домой. Он подвтедил, что нардеп был в авто с Русланом Джамбулатовым, которого опросили, но не задерживали.
 
Поляков поймал такси, которое остановили патрульные за пересечение двойной сплошной линии. Проверяя документы у таксиста, полицейские заметили на заднем сиденье человека в полулежачьем состоянии.
 
Таксист сообщил, что пассажиру стало плохо из-за состояния алкогольного опьянения. После осмотра пассажира полицейские вызвали скорую помощь и сами пытались его реанимировать, но Поляков умер.
 
По факту смерти нардепа рассматриваются несколько версий: хроническая болезнь или отравление неизвестным веществом самостоятельно, или при влиянии иных лиц.
 
На данный момент работают токсикологи, ищут любые подозрительные вещества в крови погибшего. 
 
По мнению правоохранителей, по предварительным выводам, речь идет о естественой смерти. Именно с такой пометкой дело внесено в реестр.
 
По предварительным данным, смерть нардепа наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  
Korrespondent
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