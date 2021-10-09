Полиция установила обстоятельства смерти Полякова

Как рассказал глава управления НПУ Иван Выговский, Поляков употреблял алкогольные напитки, после чего он сел в машину человека с которым он выпивал и поехал по Киеву. Он предложил поехать домой, но из-за ссоры с сожительницей Поляков отказался. В какой-то момент водитель предложил нардепу на такси добраться домой. Он подвтедил, что нардеп был в авто с Русланом Джамбулатовым, которого опросили, но не задерживали.

Поляков поймал такси, которое остановили патрульные за пересечение двойной сплошной линии. Проверяя документы у таксиста, полицейские заметили на заднем сиденье человека в полулежачьем состоянии.

Таксист сообщил, что пассажиру стало плохо из-за состояния алкогольного опьянения. После осмотра пассажира полицейские вызвали скорую помощь и сами пытались его реанимировать, но Поляков умер.

По факту смерти нардепа рассматриваются несколько версий: хроническая болезнь или отравление неизвестным веществом самостоятельно, или при влиянии иных лиц.

На данный момент работают токсикологи, ищут любые подозрительные вещества в крови погибшего.

По мнению правоохранителей, по предварительным выводам, речь идет о естественой смерти. Именно с такой пометкой дело внесено в реестр.