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Новости
Украина
9 октября 21, 11:35
Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова
Стефанчук
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Спикер отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания

Отставка Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады не была местью со стороны "Слуги народа". По словам нового главы парламента Руслана Стефанчука, причиной отставки Разумкова стала необходимость выполнения программы президента и партии. Об этом он заявил эфире одного из украинских телеканалов.

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук.

Спикер отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения ... достаточно быстро или в правильном направлении", - пояснил депутат.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. 

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Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.
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