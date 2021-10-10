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Новости
Украина
9 октября 21, 19:46
Смерть нардепа Полякова: появились новые детали
Поляков
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Токсикологическая экспертиза показала, что смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Смерть нардепа Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Янченко.

"По моей информации, это показала токсикология", - говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Антон Поляков умер в ночь на пятницу, 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

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Полиция допросила помощника нардепа Анны Скороход Руслана Джамбулатова, с которым Антон Поляков провел вечер накануне своей смерти.
Korrespondent
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