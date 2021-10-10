Разумков рассказал, как "слуги народа" извинялись перед ним

Их якобы заставили нажать зеленую кнопку "за" отставку спикера.

Такое заявление сам Разумков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, руководство фракции и даже представители ОП "давили" на нардепов.

"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой. И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать... В том числе руководство фракции, приглашали и в Офис Президента, это не секрет", - сказал Разумков.

В четверг, 7 октября, Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной Рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.

Рада поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумков. "За" решение проголосовали 284 народных избранника.

Верховная Рада в пятницу, 8 октября, выбрала Руслана Стефанчук новым председателем Верховной Рады. На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендует Александр Корниенко.