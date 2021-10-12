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Новости
Украина
11 октября 21, 15:35
В деле об отравлении Полякова появились новые обстоятельства
Поляков
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Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, утверждает, что его подопечного избили в отделении полиции за дачу ложных показаний.

По данным СМИ, он является подсудимым по делу о торговле людьми, пишет Фраза.

Таксист, который подвозил народного депутата Антона Полякова перед смертью, обманул следователей, рассказывая обстоятельства случившегося. Как сообщает ТСН со ссылкой на его адвоката, «он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой».

«Он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез», — объяснил юрист, подчеркнув, что за это правоохранители избили свидетеля.

«Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — рассказал адвокат, добавив, что вместо трех часов водитель провел в отделении почти сутки, что противоречит законодательству.

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К тому же они якобы скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят.

Однако судиться с полицией никто не собирается. «Он обычный парень и просто хочет жить», — заключил адвокат.


В то же время, по данным издания, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 он подсудимый по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми). «08.11.2017 в 17.00 находясь в аеропорту „Борисполь“, совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года из СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.», — говорится в деле.

По данным Киевской городской прокуратуры, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Как заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили следы метадона. Правоохранители считают, что он мог принимать наркотик либо сам, либо был кем-то отравлен.
Fraza.ua
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