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Украина
13 октября 21, 10:42
С довыборов в Раду снялись три кандидата
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Теперь в Херсонской области в нардепы баллотируются 16 кандидатов, а в Черкасской области - 25 кандидатов.
Три кандидата в депутаты Верховной Рады отказались баллотироваться. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК во вторник, 12 октября.

Комиссия отменила регистрацию кандидатов в нардепы Колихаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотировались в ОВО № 184 в порядке самовыдвижения, и Шевченко Виктора Александровича, который баллотировался в ОВО № 197 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.

На довыборах народных депутатов Украины баллотируется 41 кандидат в народные депутаты Украины:

в ОВО № 184 (Херсонская область) - 16 кандидатов;
в ОВО № 197 (Черкасская область) - 25 кандидатов.

Напомним, на 31 октября 2021 года в Черкасской и Херсонской областях назначены промежуточные выборы народных депутатов на 197 и 184 округах, поскольку мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия.

Источник: https://korrespondent.net/
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