С довыборов в Раду снялись три кандидата

Три кандидата в депутаты Верховной Рады отказались баллотироваться. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК во вторник, 12 октября.





Комиссия отменила регистрацию кандидатов в нардепы Колихаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотировались в ОВО № 184 в порядке самовыдвижения, и Шевченко Виктора Александровича, который баллотировался в ОВО № 197 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.





На довыборах народных депутатов Украины баллотируется 41 кандидат в народные депутаты Украины:





в ОВО № 184 (Херсонская область) - 16 кандидатов;

в ОВО № 197 (Черкасская область) - 25 кандидатов.





Напомним, на 31 октября 2021 года в Черкасской и Херсонской областях назначены промежуточные выборы народных депутатов на 197 и 184 округах, поскольку мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия.



