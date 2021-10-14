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Новости
Украина
14 октября 21, 11:17
Осенние каникулы в школах могут продлить
школа
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Минздрав направил письма в учебные заведения с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает, что осенние каникулы для школьников продлят. По его прогнозам - на три, четыре недели. Об этом в среду, 13 октября, он заявил в эфире Украинского радио. 

По мнению Кузина,  это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.

"Скорее всего, они будут немного продолжены. Но мы не думаем, что они будут слишком продолжительными. Обычно они длятся две недели. Мы сейчас дискутируем о сроке в три-четыре недели", - отметил Кузин.

Он отметил, что большое количество классов уже закрывается из-за случаев заболевания у ребенка или учителя.

"За время каникул учителя смогут вакцинироваться от коронавируса", - сказал он. 

В то же время он подчеркнул, что дети и педагоги не столь сильно "вовлечены в эпидпроцесс".

"Суммарный вклад школьников, педагогов или учебных заведений в эпидемический процесс составляет около 10-15%. На стационарном лечении сейчас находится 607 детей. Это 21% от количества коек, выделенных для педиатрического направления. Почти 2800 коек является на национальном уровне", - сказал Кузин.

Источник: https://korrespondent.net/
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