В Украине нашли рак картофеля: овощ нельзя есть. Видео

Об этом сообщается в телесюжете ТСН.





Достаточно редкое, но очень опасное заболевание растения подтвердили лабораторные исследования. Откуда оно взялось, фермер из села Жиричи Ковельского района даже не может предположить.





Весь урожай, выращенный на поле, площадью около 1 га, придется уничтожить, поскольку употреблять его в пищу людям и использовать на корм животным опасно. На самом земельном участке запрещено в течение 20 лет высаживать картошку.





Рак картофеля – растительное заболевание, характерным признаком которого является образование на клубнях бугристых наростов различного размера: от горошины до размеров самого клубня.





Вызывается определенным патогенным грибком – паразитом. Употребление в пищу такого картофеля, даже вареного, способно спровоцировать онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта как у человека, так и у животного. : заболевание, новости Украины, общество, происшествие, растение



