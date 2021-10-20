Украина в ТКГ: МИД РФ признал участие в войне на Донбассе

Министерство иностранных дел России возмутилось задержанием боевика террористической организации ЛНР на Донбассе и пожаловалось, что со стороны Украины не поступало никаких уведомлений в дипучреждения РФ, несмотря на наличие у оккупанта паспорта РФ.

В украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе такую реакцию назвали признанием МИД РФ участия россиян в вооруженном конфликте на Донбассе.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Киеве и генконсульство РФ в Харькове обращались в МИД Украины с требованиями разъяснить ситуацию, сообщить о местонахождении задержанного украинскими военнослужащими оккупанта Андрея Косяка и обеспечить к нему консульский доступ, но Киев якобы так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции. Захарова назвала действия украинской стороны "вероломными и провокационными".

Украинская сторона в ТКГ считает, что таким образом МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины, и поддержала российское ведомство "в этих смелых шагах".

"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: официально признавать реальность после восьми лет последовательной лжи – трудно", - сказано в сообщении.

В ТКГ также пожелали российской дипломатии "сил и вдохновения в преодолении следующего барьера" - официального признания ответственности руководства РФ за продолжение международного вооруженного конфликта на Донбассе.





СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с телефона боевика, на которой запечатлен обстрел украинских позиций.





Суд Северодонецка арестовал боевика.





Оккупанты начали протестовать из-за задержания своего соратника и блокировать наблюдателей на временно оккупированных территориях.













Делегация Украины в ТКГ заявила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма. МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.









19 октября в ОБСЕ сообщили, что замок на отеле снят, а боевиков возле него нет. Миссия возобновила патрулирование из Горловки.