Украина в ТКГ: МИД РФ признал участие в войне на Донбассе

Министерство иностранных дел России возмутилось задержанием боевика террористической организации ЛНР на Донбассе и пожаловалось, что со стороны Украины не поступало никаких уведомлений в дипучреждения РФ, несмотря на наличие у оккупанта паспорта РФ.
В украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе такую реакцию назвали признанием МИД РФ участия россиян в вооруженном конфликте на Донбассе.
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Киеве и генконсульство РФ в Харькове обращались в МИД Украины с требованиями разъяснить ситуацию, сообщить о местонахождении задержанного украинскими военнослужащими оккупанта Андрея Косяка и обеспечить к нему консульский доступ, но Киев якобы так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции. Захарова назвала действия украинской стороны "вероломными и провокационными".
Украинская сторона в ТКГ считает, что таким образом МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины, и поддержала российское ведомство "в этих смелых шагах".
"Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: официально признавать реальность после восьми лет последовательной лжи – трудно", - сказано в сообщении.
В ТКГ также пожелали российской дипломатии "сил и вдохновения в преодолении следующего барьера" - официального признания ответственности руководства РФ за продолжение международного вооруженного конфликта на Донбассе.
13 октября 2021-го украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.