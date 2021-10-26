Университеты в ряде областей перешли на дистанционку

Университеты пяти областей страны перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в МОН.





В ведомстве уточнили, что очно занятия проходят только в отдельных заведениях двух областей.





Так, обучение онлайн ввели 100% университетов следующих областей:





Запорожской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской.





Очные обучения продолжаются в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирской.





Восемь высших учебных заведений Харьковщины, два университета Киевской и два - Черниговщины используют смешанную форму обучения.



