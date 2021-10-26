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26 октября 21, 12:11
Университеты в ряде областей перешли на дистанционку
университет
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В режиме очных занятий обучение студентов проходит только в отдельных учебных заведениях двух областей.
Университеты пяти областей страны перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в МОН. 

В ведомстве уточнили, что очно занятия проходят только в отдельных заведениях двух областей. 

Так, обучение онлайн ввели 100% университетов следующих областей:  

Запорожской;
Львовской;
Николаевской;
Одесской;
Сумской.

Очные обучения продолжаются в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирской.

Восемь высших учебных заведений Харьковщины, два университета Киевской и два - Черниговщины используют смешанную форму обучения.

Источник: https://korrespondent.net/
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