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Новости
Украина
26 октября 21, 12:13
Ляшко рассказал, когда в Украине введут локдаун
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Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности, уточнил министр.
Уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV".

Министр отметил, что в секретариат Кабмина ведомство подало представление относительно перевода еще пяти областей на "красный" уровень эпидопасности. 

Ляшко уточнил, что ввести жесткие ограничения могут в том числе в Львовской, Житомирской, Луганской областях. 

"Будет завтра или послезавтра созвано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято такое решение", - рассказал он. 

По его словам, таким образом уже 13 областей будут находиться в "красной" зоне.

Ляшко напомнил, что локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности.

При этом он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы этого не произошло.

Источник: https://korrespondent.net/
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