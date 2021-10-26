Ляшко рассказал, когда в Украине введут локдаун

Уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV".





Министр отметил, что в секретариат Кабмина ведомство подало представление относительно перевода еще пяти областей на "красный" уровень эпидопасности.





Ляшко уточнил, что ввести жесткие ограничения могут в том числе в Львовской, Житомирской, Луганской областях.





"Будет завтра или послезавтра созвано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято такое решение", - рассказал он.





По его словам, таким образом уже 13 областей будут находиться в "красной" зоне.





Ляшко напомнил, что локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности.





При этом он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы этого не произошло.



