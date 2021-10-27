Макогон: Киев готов подписать с Газпромом контракт

Украина готова сегодня подписать с Газпромом долгосрочный контракт о транзите газа в Европу, однако российская сторона не отвечает на предложение. Об этом заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью для ТСН, обнародованном во вторник, 26 октября.





"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", - сказал Макогон.





При этом он уточнил условия предложения: контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год.





"(Россия - ред.) скажем так, не отвечает", - подчеркнул глава Оператора ГТС.





Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает всем потенциальным компаниям-транзитерам газа, включая Газпром, скидку в 50% на транзит сверх установленных контрактом объемов.





В Германии заявили, что рассмотрят спецпредложение Киева, и заверили, что пытаются сберечь транзит газа через Украину.



