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Новости
Украина
27 октября 21, 20:39
Когда вызывать "скорую" при коронавирусе?
Кузин
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При коронавирусе высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи, сказал Кузин

Сама по себе высокая температура при коронавирусной болезни COVID-19 не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи. Об этом сказал замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин на брифинге, который опубликован на Youtube-канале Министерства охраны здоровья.

Кузин сообщил, что за минувшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 000, и каждый день количество таких обращений растет. 

Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов.

Симптомы, которые указывают на то, что нужно звонить в "скорую":

- боль в грудной клетке;

- признаки дыхательной недостаточности;

- сатурация менее 92%.

"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что вызов "скорой" без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.

За сутки 26 октября от коронавируса в Украине умерли 692 человека. Сегодня красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, решили ввести еще в семи областях.
liga.net
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