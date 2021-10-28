ДТП в Харькове.16-летнего водителя отправили в СИЗО

Киевский суд Харькова дал 60 суток в СИЗО Николаю Харьковскому, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове на пересечении улицы Одесской и проспекта Гагарина. Об этом стало известно из трансляции суда.

Суд отправил Харьковского в СИЗО на два месяца без права внесения залога. На этом настаивала прокуратура. Адвокат водителя Инна Данилова хотела добиться круглосуточного домашнего ареста для своего подзащитного.

Ранее судимый Харьковский на суде заверял, что никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя.

"Приношу свои извинения потерпевшим – человеку, который ехал (и погиб, – ред.) в Chevrolet Aveo, его родственникам. Полностью сожалею, что так вышло", – сказал подозреваемый.

Адвокат на брифинге перед судом говорила, что Харьковский находится в шоковом состоянии и не помнит половины событий. Она не ответила прямо, был ли он за рулем. "Он говорит, если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность. Ему очень сложно", – сказала она.

Сам подозреваемый также не сказал журналистам четко, находился ли за рулем, но говорил, что "отказали тормоза", передает Суспільне из зала суда.





По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний водитель.



