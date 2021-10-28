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Украина
28 октября 21, 16:37
В Киеве вводят жесткие карантинные ограничения
COVID-19
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С понедельника в столице вводят усиленные карантинные ограничения. О мерах заявили, не дождавшись решения Комиссии, которое должно быть завтра.
Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в четверг, 28 октября, объявил о введении с 1 ноября в городе жестких карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
 
Так, с понедельника в Киеве:

Работать и посещать общественные места разрешат только вакцинированным или с негативным ПЦР-тестом;
Дети могут посещать места массового скопления людей только при наличии прививки или с вакцинированными/тестированными родителями;
Общественный транспорт только для вакцинированных или с негативным ПЦР-тестом. Проверку будут проводить правоохранителями;
Учебные учреждения кроме детсадов не выходят с каникул. Сады будут работать при условии вакцинации 100% персонала.

"Решение о переводе города в красную зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение", - заявил Кличко.

Комиссия должна была рассмотреть вопрос об эпидситуации в Киеве завтра.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся, он будет работать, но ездить в нем должны пассажиры, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей", - сказал Кличко.

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 1 451 случай COVID-19 - это максимум за полгода.

Источник: https://korrespondent.net/

Напомним, с 30 октября в красной зоне будет 15 областей и Киев.
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