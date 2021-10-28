В Киеве вводят жесткие карантинные ограничения

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в четверг, 28 октября, объявил о введении с 1 ноября в городе жестких карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Так, с понедельника в Киеве:





Работать и посещать общественные места разрешат только вакцинированным или с негативным ПЦР-тестом;

Дети могут посещать места массового скопления людей только при наличии прививки или с вакцинированными/тестированными родителями;

Общественный транспорт только для вакцинированных или с негативным ПЦР-тестом. Проверку будут проводить правоохранителями;

Учебные учреждения кроме детсадов не выходят с каникул. Сады будут работать при условии вакцинации 100% персонала.





"Решение о переводе города в красную зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение", - заявил Кличко.





Комиссия должна была рассмотреть вопрос об эпидситуации в Киеве завтра.





"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся, он будет работать, но ездить в нем должны пассажиры, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей", - сказал Кличко.





За минувшие сутки в Киеве подтвердили 1 451 случай COVID-19 - это максимум за полгода.









Напомним, с 30 октября в красной зоне будет 15 областей и Киев.