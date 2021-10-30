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Новости
Украина
30 октября 21, 09:44
Кличко объяснил, для кого в Киеве вводят локдаун
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В столице продолжает стремительно расти число госпитализаций и смертности от коронавирусной инфекции.
Локдаун в Киеве с 1 ноября будет действовать только для непривитых граждан. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил мэр города Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

"С 1 ноября столица входит в "красную" зону. Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", - сказал Кличко.

Он указал на крайне негативную статистику. Так, по его словам, ежедневно за последнюю неделю в Киеве от коронавируса и осложнений, связанных с ним, умирали по 40-50 человек.

"Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", - заверил Кличко.

Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тыс. прививок.

Напомним, комиссия по ТЭБ и ЧС в четверг, 28 октября, приняла решение об отнесении Киева к красной зоне карантина с 1 ноября. 

Источник: https://korrespondent.net/
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