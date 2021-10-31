Киев с завтрашнего дня уходит на локдаун

Киев с 1 ноября переведен в "красную" зону карантина. Жителей столицы ждут строгие ограничения.





С понедельника заведения питания, гостиницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦПАУ, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, торговые центры можно будет посещать только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом.





Метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева можно будет воспользоваться также только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.





Что касается работы торгово-развлекательных центров, то дети и подростки смогут посещать их только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.





Школьники с 1 по 11 класс с понедельника переходят на дистанционное обучение. Детсады продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.



