Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 октября 21, 10:27
Киев с завтрашнего дня уходит на локдаун
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Киев с 1 ноября переведен в "красную" зону карантина. Жителей столицы ждут строгие ограничения.

С понедельника заведения питания, гостиницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦПАУ, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, торговые центры можно будет посещать только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом.

Метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева можно будет воспользоваться также только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Что касается работы торгово-развлекательных центров, то дети и подростки смогут посещать их только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Школьники с 1 по 11 класс с понедельника переходят на дистанционное обучение. Детсады продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Ляшко назвал условие отмены масочного режима
Новые карантинные правила: перевозчики не вышли на маршруты
COVID-19: еще две области переходят в "красную" зону
На Буковине усиливают карантин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина - вторая в мире по COVID-смертности
noimageВ Украине проходят довыборы в ВР на двух округах и мэров
noimageСутки в ООС: потерь среди военнослужащих нет
noimageУкраина перешла на зимнее время
noimageПорог вакцинации учителей в 80% достигнут - МОН
Лента новостей