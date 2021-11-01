Зеленский прибыл в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Британию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.





"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго", - говорится в сообщении.





При этом отмечается, что выступление украинского президента на Конференции ООН состоится в понедельник, 1 ноября.





Также Зеленский в рамках COP26 проведет встречи с лидерами других стран.





Известно, что 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), участие в работе которой примут более 100 глав государств и правительств со всего мира, открылась в воскресенье в Глазго - крупнейшем городе Шотландии.





Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где сейчас проходит саммит Группы двадцати (G20).



