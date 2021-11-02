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Новости
Украина
2 ноября 21, 11:08
В Киеве рекордный прирост и смертность от COVID
карантин
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За минувшие сутки в столице подтвердились 1,7 тысяч новых случаев заражения, 60 человек скончалось.
В Киеве накануне выявили 1 738 новых случаев COVID-19 и 60 смертей от осложнений коронавирусной болезни, что стало антирекордом с начала пандемии. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник, 2 ноября, статистика Министерства здравоохранения.

Среди других регионов Украины Киев на первом месте по летальным случаям и на пятом по суточному приросту больных.

По официальным данным, в столице сейчас коронавирус имеют 24 644 человека, а это 831 случай на 100 тысяч жителей.

За прошедшие сутки выздоровели 1 157 жителей столицы.

Как сообщалось, в целом по Украине также резко выросло число новых случаев COVID.

Источник: https://korrespondent.net/
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