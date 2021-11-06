Умер бывший нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский

Умер политик Ефим Звягильский, нардеп восьми созывов Верховной Рады и бывший и.о. премьер-министра. Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Звягильский умер сегодня, 6 ноября 2021 года, в Институте сердца. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Звягильскому было 88 лет.

Звягильский родился 20 марта 1993 года. По профессии – горный инженер, закончил Донецкий индустриальный институт.

В 1993-94 годах работал в правительстве – первым вице-премьером в Кабмине Леонида Кучмы, а после его отставки – и.о. премьера.

Звягильский был нардепом в Раде с I по VIII созывы. В 2012 году был избран в Раду от Партии регионов по одномандатному округу. В 2014 году был избран в Раду как самовыдвиженец. В 2019 году Звягильский не баллотировался в парламент.