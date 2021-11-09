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Новости
Украина
8 ноября 21, 20:57
К работе ТКГ присоединится Ирина Верещук
Ирина Верещук
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После перехода Алексея Резникова на работу в Минобороны к украинской делегации присоединится министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук

После перехода Алексея Резникова на работу в Минобороны к украинской делегации в трехсторонней контактной группе присоединится назначенная недавно на должность министра по вопросам реинтеграции Крыма и Донбасса Ирина Верещук. Об этом на брифинге сказал спикер президента Сергей Никифоров.

"Делегация должна еще больше сосредоточится на решении гуманитарных и социальных вопросов", – сказал он.

Никифоров напомнил, что ранее первым заместителем главы делегации Украины был назначен Андрей Костин.

Офис президента подчеркнул важность освобождения незаконно удерживаемых лиц и налаживание работы КПП на линии соприкосновения.

Также в ОП отметили, что необходимо создать новую группу в ТКГ, которая будет работать над возвращением Украине контроля над границами.

4 ноября Рада назначила Верещук министром по реинтеграции временно оккупированных территорий, а Резникова – министром обороны. 


5 ноября президент Владимир Зеленский вывел Резникова из состава ТКГ. Обязанности Резникова в ТКГ выполнял Андрей Костин, который ранее участвовал в ТКГ в рабочей группе по политическим вопросам.
liga.net
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