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Новости
Украина
10 ноября 21, 11:27
Глава Совета НБУ об инвестициях: остаются низкими
инвестиции
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Иностранные инвестиции в Украину сейчас не играют значительной роли в экономике. Не считая кризисного 2020 года, они - самые низкие с 2014 года, подчеркнул Данилишин.
Поступления иностранных инвестиций в Украину в текущем году остаются низкими и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"За 9 месяцев с начала 2021 года выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов составила почти 11 млрд долларов США, из которых 5,2 млрд долларов – выплаченные дивиденды, 5,2 млрд – реинвестированные доходы, 0,6 млрд– процентные выплаты в пользу прямых иностранных инвесторов. Кроме того, по портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила 2,2 млрд долларов", - написал глава Совета НБУ в Facebook.  

Он отметил, что без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, в размере 5,2 млрд, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили всего 744 млн долларов. 

"Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты (0,5 млрд долларов за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года, были самыми низкими с 2014 года", - подчеркнул Данилишин.

Такая динамика иностранных инвестиций требует от украинского правительства сосредоточить усилия на привлечении иностранных и внутренних инвестиций для развития инвестиционно-направленной модели экономики страны, считает специалист.

Источник: https://korrespondent.net/
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