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Украина
13 ноября 21, 10:07
За сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев COVID-19
COVID-19
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В больницы 12 ноября попали 4 564 человека, а умерли — 695 пациентов

За 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 622, медработников — 436). Госпитализированы были 4 564 человека, а умерли от осложнений 695 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы — 164 127 человек.

Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано — 4 564 человека;
◾️ летальных исходов — 695;
◾️ выздоровели — 25 415 человек.

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За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 203 149 человек;
◾️ выздоровели — 2 620 094 человека;
◾️ летальных исходов — 76 302;
◾️ проведено ПЦР-тестирование — 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Delo
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