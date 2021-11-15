Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится в Брюсселе: с самого утра у него проходят встречи и консультации с чиновниками и функционерами как ЕС, так и НАТО. По словам главы МИД в Facebook, столь плотный график – из-за напряженной ситуации вокруг Украины.
"Ситуация безопасности требует такого количества переговоров. Именно столь высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года", – напомнил он.
За день Кулеба проведет восемь переговоров.
Среди них – встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его помощником по разведке, министрами иностранных дел стран ЕС, министрами Ассоциированного трио и министрами "нормандского" формата (ФРГ и Франция; без представителя страны-оккупанта России), а также заседания глав МИД ЕС и Восточного партнерства.
"Продолжаем работать над укреплением безопасности Украины с нашими европейскими партнерами. <...> Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ", – описал он цель сегодняшнего визита в столицу ЕС.
Цель встречи с Жан-Ивом Ле Дрианом (глава МИД Франции) и Хайко Маасом (глава МИД ФРГ) – активизация работы в нормандском формате. "Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы "Нормандии" без предварительных условий", – подытожил Кулеба.
Несколько дней назад Кулеба с главой Офиса президента Андреем Ермаком побывали в Вашингтоне. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
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