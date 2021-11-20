ДТП с Infiniti: 16-летний водитель Infinity признал вину

Водитель Infiniti, устроивший смертельное ДТП в Харькове, - 16-летний Николай Харьковский - на допросе признал свою вину. Об этом сообщает юридическая компания Миллер, представляющая интересы пострадавшей стороны, в пятницу, 19 ноября.

"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления. Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля был Николай Харьковский", - сказано в сообщении.

Как пишет Суспільне, защитница подозреваемого Инна Данилова также подтвердила, что парень все вспомнил и признал свою вину.

"На тот момент это действительно было так - он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно удалось предоставить показы", - говорит Данилова.

Защитники подтвердили, что следы крови и клеток, которые обнаружили на подушках безопасности водителя из руля и водительского сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского. То, что он был за рулем, подтвердили и двое пострадавших, находившихся в салоне Infiniti.

Тем временем в СМИ сообщают, что экспертиза ДНК подтвердила, что за рулем Infiniti был именно Николай Харьковский.