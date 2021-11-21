В Украину прибыло первое судно с импортным углем из семи, законтрактованных компанией ДТЭК Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, судно класса Панамакс с углем прибыло в порт Южный. Объем поставки – 60 500 тонн. Оно предназначено для потребностей государственных теплоэлектростанций ПАТ Центрэнерго, пишут в ДТЭК.
Сообщается, что всего ДТЭК законтрактовала поставки угля на семи судах: пять поставок – с углем из США, две – из Колумбии. Объем каждой партии составялет от 40 000 до 75 000 тонн. Суммарный объем поставок, предусмотренных для нужд украинских ТЭС, составляет почти 470 000 тонн.
Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре – в декабре, одна – в ноябре, пишут в ДТЭК. Все они предназначены для потребностей ТЭС ДТЭК Энерго.
В компании также отметили, что импортируют уголь из Польши и Казахстана. Общий объем законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0.9 млн тонн. В сентябре-октябре ДТЭК импортировал более 356 000 тонн.
В ДТЭК заявляют, что импорт угля является временным мероприятием, чтобы покрыть дефицит топлива, добыча украинского угля остается приоритетной.Проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще 15 июля. Тогда 11 энергоблоков приостановили работу. По данным Укрэнерго, 8 ноября 23 энергоблока украинских ТЭЦ и ТЭС не работали из-за отсутствия угля. Из них 12 – блоки Центрэнерго. При этом с 26 октября Министерство энергетики перестало публиковать прогнозы, на сколько дней электростанциям хватит угля.