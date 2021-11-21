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Новости
Украина
21 ноября 21, 10:45
ГУР: Россия готовит вторжение на январь
Путин
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Россия готовит вторжение в Украину на январь, намерена бить по Одессе, Мариуполю, восточным областям, говорит глава ГУР Буданов

Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. Об этом в интервью Military Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины около 92 000 военных и готовит нападение на конец января или начало февраля – оценка сроков от украинской разведки совпадает с оценкой американских разведчиков.

Вторжение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Беларусь, говорит Буданов.

По его словам, Россия показала на осенних учениях Запад-2021, что может одновременно высадить до 3500 десантников и спецназовцев. Буданов говорит, что атака, которую готовит РФ, будет более разрушительной, чем когда-либо с 2014 года. Так выглядит схема возможного нападения в документах украинской разведки (нажмите на фото, чтобы увеличить):

Буданов отметил, что Россия наращивает потенциал для нападения: увеличивает численность войск и вооружения во временно оккупированном Крыму, устанавливает возле границ системы баллистических ракет малой дальности Искандер и другие виды оружия.

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При этом он отметил, что вторжение последует после психологической атаки. По его словам, эти усилия включают организованные Россией протесты противников вакцинации от коронавируса. Также РФ попытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой, энергоснабжением и делом о срыве захвата наемников ЧВК Вагнера, говорит Буданов.

По словам главы ГУР, российские психологические операции используются, чтобы показать – украинская власть якобы "предала народ".

"Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства... Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то военные сделают свою работу", – добавил глава ГУР.


С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.


Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Позднее в разведке сообщили, что скопление российских войск у границы Украины достигнет пика в конце января, но "ситуация полностью контролируется". 


liga.net
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