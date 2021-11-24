Сколько вакцинированных в Украине попали в больницы с COVID

В Украине приблизительно оценили эффективность вакцин в предотвращении госпитализации с COVID-19 в зависимости от возраста и числа доз. Данные Госстата, СНБО и НСЗУ свела в таблицу рабочая группа на базе Института проблем математических машин и систем НАНУ.
Вывод экспертов: подавляющее большинство ковид-госпитализированных не получали ни одной дозы.
Таблица учитывает данные за весь период (с 7 октября по 22 ноября 2021 года) существования открытых данных о привитых, которые все же заболели и попали в больницу.
Эффективность предотвращения госпитализации с COVID-19:
10—17 лет: 88,8% после двух доз, 89,1% – после первой;
18—29 лет: 92,2% и 84,2%;
30—49 лет: 84,4% и 65,0%;
50—64 лет: 84,6% и 53,7%;
>65 лет: 87,7% и 58,9%.
Данные по детям не очень релевантные: в анализ вошли только четыре "однодозных" случая и столько же – после двух доз.
Учитывая массовую продажу в Украине поддельных COVID-сертификатов, точно вычислить эффективность вакцин в стране не представляется возможным, так как в больницы попадают непривитые с купленными документами о вакцинации – и портят статистику.
Более достоверные данные о том, насколько эффективны вакцины, можно посмотреть, например, по Британии, США или Израилю.На 17 ноября 2021 года 600 000 украинцев пропустили вторую дозу, в МОЗ призвали поторопиться.