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Новости
Украина
24 ноября 21, 13:05
Сколько вакцинированных в Украине попали в больницы с COVID
ковид
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Эксперты НАНУ показали данные об эффективности вакцинации против COVID-19 в Украине в зависимости от возраста и числа доз: таблица

В Украине приблизительно оценили эффективность вакцин в предотвращении госпитализации с COVID-19 в зависимости от возраста и числа доз. Данные Госстата, СНБО и НСЗУ свела в таблицу рабочая группа на базе Института проблем математических машин и систем НАНУ.

Вывод экспертов: подавляющее большинство ковид-госпитализированных не получали ни одной дозы.

Таблица учитывает данные за весь период (с 7 октября по 22 ноября 2021 года) существования открытых данных о привитых, которые все же заболели и попали в больницу.

Эффективность предотвращения госпитализации с COVID-19:

10—17 лет: 88,8% после двух доз, 89,1% – после первой;
18—29 лет: 92,2% и 84,2%;
30—49 лет: 84,4% и 65,0%;
50—64 лет: 84,6% и 53,7%;
>65 лет: 87,7% и 58,9%.

Данные по детям не очень релевантные: в анализ вошли только четыре "однодозных" случая и столько же – после двух доз.

Учитывая массовую продажу в Украине поддельных COVID-сертификатов, точно вычислить эффективность вакцин в стране не представляется возможным, так как в больницы попадают непривитые с купленными документами о вакцинации – и портят статистику.

Более достоверные данные о том, насколько эффективны вакцины, можно посмотреть, например, по Британии, США или Израилю.

На 17 ноября 2021 года 600 000 украинцев пропустили вторую дозу, в МОЗ призвали поторопиться. 

Вчера МОЗ сообщил, что в Украине полностью вакцинированы более 10 млн человек: это самый низкий показатель в Европе (относительно полного населения страны), не считая идущую вровень с Украиной Боснию и Герцеговину. 
liga.net
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