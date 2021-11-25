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Новости
Украина
25 ноября 21, 09:57
В Украине почти 17 тысяч новых заражений COVID-19
ковид
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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Киеве, Запорожской и Львовской областях.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 25 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1 451, медработников – 304. В больницы госпитализированы 3 404 человек; летальных исходов – 628; выздоровели – 26 811 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1688), Запорожской (1066) и Львовской (1048) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 384 404 человека, выздоровело – 2 852 452 человека, летальных случаев – 83 541.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 1688
  • Винницкая область – 810
  • Волынская – 492
  • Днепропетровская – 893
  • Донецкая – 924
  • Житомирская – 707
  • Закарпатская – 671
  • Запорожская – 1066
  • Ивано-Франковская – 638
  • Киевская – 719
  • Кировоградская – 191
  • Луганская – 258
  • Львовская – 1048
  • Николаевская – 442
  • Одесская – 644
  • Полтавская – 967
  • Ровенская – 659
  • Сумская – 534
  • Тернопольская – 339
  • Харьковская – 728
  • Херсонская – 284
  • Хмельницкая – 778
  • Черкасская – 523
  • Черновицкая – 235
  • Черниговская – 705

Напомним, в Национальной академии наук Украины считают, что реальная COVID-смертность более чем вдвое выше официальных показателей. Так, в сентябре смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов.

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Вместе с тем, ученые констатируют, что Украина прошла пик волны коронавируса. По их данным, в последние две недели пандемия спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.
Korrespondent
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