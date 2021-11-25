В Украине почти 17 тысяч новых заражений COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 25 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1 451, медработников – 304. В больницы госпитализированы 3 404 человек; летальных исходов – 628; выздоровели – 26 811 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1688), Запорожской (1066) и Львовской (1048) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 384 404 человека, выздоровело – 2 852 452 человека, летальных случаев – 83 541.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1688

Винницкая область – 810

Волынская – 492

Днепропетровская – 893

Донецкая – 924

Житомирская – 707

Закарпатская – 671

Запорожская – 1066

Ивано-Франковская – 638

Киевская – 719

Кировоградская – 191

Луганская – 258

Львовская – 1048

Николаевская – 442

Одесская – 644

Полтавская – 967

Ровенская – 659

Сумская – 534

Тернопольская – 339

Харьковская – 728

Херсонская – 284

Хмельницкая – 778

Черкасская – 523

Черновицкая – 235

Черниговская – 705

Напомним, в Национальной академии наук Украины считают, что реальная COVID-смертность более чем вдвое выше официальных показателей. Так, в сентябре смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов.

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Вместе с тем, ученые констатируют, что Украина прошла пик волны коронавируса. По их данным, в последние две недели пандемия спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.