В Украине почти 17 тысяч новых заражений COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 25 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 451, медработников – 304. В больницы госпитализированы 3 404 человек; летальных исходов – 628; выздоровели – 26 811 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1688), Запорожской (1066) и Львовской (1048) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 384 404 человека, выздоровело – 2 852 452 человека, летальных случаев – 83 541.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 1688
- Винницкая область – 810
- Волынская – 492
- Днепропетровская – 893
- Донецкая – 924
- Житомирская – 707
- Закарпатская – 671
- Запорожская – 1066
- Ивано-Франковская – 638
- Киевская – 719
- Кировоградская – 191
- Луганская – 258
- Львовская – 1048
- Николаевская – 442
- Одесская – 644
- Полтавская – 967
- Ровенская – 659
- Сумская – 534
- Тернопольская – 339
- Харьковская – 728
- Херсонская – 284
- Хмельницкая – 778
- Черкасская – 523
- Черновицкая – 235
- Черниговская – 705
Напомним, в Национальной академии наук Украины считают, что реальная COVID-смертность более чем вдвое выше официальных показателей. Так, в сентябре смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов.
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Вместе с тем, ученые констатируют, что Украина прошла пик волны коронавируса. По их данным, в последние две недели пандемия спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.