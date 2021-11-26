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Украина
26 ноября 21, 12:27
30 вопросов президенту. Зеленский дает пресс-конференцию
Зеленский
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Президент Зеленский дает пресс-конференцию для 30 медиа.

Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве. Начало мероприятия – в 12:00.

На пресс-конференцию Зеленского пригласили журналистов 30 медиа без предварительной аккредитации – в Офисе президента объяснили это ситуацией с коронавирусом и опытом предыдущих пресс-марафонов.

В списке приглашенных есть LIGA.net, Украинская правда, НВ, Радио Свобода, Reuters, AFP, BBC, Forbes Украина и ряд других медиа. Пригласили на мероприятие и журналистов Свободы слова Савика Шустера и ТРК Украина, несмотря на бойкот, который депутаты Слуги народа объявили медиагруппе Рината Ахметова.

Ожидается, что пресс-конференция будет длиться около трех часов, а каждый журналист сможет задать по вопросу.

Мероприятие будет проходить на фоне сообщений о возможном новом вторжении России, скандала со срывом спецоперации ЧВК Вагнера, расследования УП о праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака и непростой ситуации в энергетической сфере.


После пресс-конференции, 1 декабря, Зеленский обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием, в котором расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации. 

На Банковой анонсировали, что в послании Зеленского будут "громкие предложения" и много новостей.
liga.net
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