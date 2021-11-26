Зеленский о вагнергейте: Это операция под названием Бурба

Президент Владимир Зеленский раскритиковал экс-главу военной разведки Василия Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом заявил глава госдуарства на пресс-конференции.

"Это была операция под названием Бурба. Которая, слава богу, уже закончилась", – сказал он.

Зеленский заявил, что разведчики "не очень хорошо про него говорили" – и он сразу хотел его уволить.

Зеленский говорит, что спрашивал у Бурбы лишь один вопрос по операции ЧВК Вагнера – будет ли президент Турции Реджеп Эрдоган знать о планах посадить самолета турецких авиалиний с боевиками на борту в Киеве, возможен ли захват наемниками борта и гибель людей.





"Я сказал: считаю, это не наша операция. Она непродумана детально. Я готов акцептировать любую спецоперацию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи – и не пострадают люди", – заявил президент.





Зеленский сказал, что Эрдоган, который сильно помогает Украине, никогда бы не простил такой спецоперации.





"Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорил, что мы не проводили эту операцию, нас втянули. Потому что не на самолете, а автобусом они (боевики, – ред.) заехали в Минск, их поселили в санатории возле Лукашенко. Когда он (Бурба, – ред.) понял, что его идеи были хлопнуты и расколоты Россией, он решил слить эту информацию. И мы прекрасно понимаем, через кого в СМИ Украины он ее слил", – добавил Зеленский.





Зеленский сказал, что ситуации с вагнергейтом радовалось в России – и ему стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины. "Мне стыдно, я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – добавил он. По мнению президента, Бурба наносит вред репутации Украины, рассказывая о деталях операции.





Президент в целом раскритиковал экс-главу ГУР, назвал его "мелким человеком", "авантюристом и аферистом", "неукраинским разведчиком". Он заявил, что Бурба "руководил блокировкой транспорта" во времена разгона Майдана, однако пятый президент Петр Порошенко "назначил его главой разведки, хотят тот является СБУшником и никогда операции не выполнял".





Зеленский также утверждает, что Бурба сделал ремонт в доме в Конча-Заспе за 11 млн грн, а также имел "бизнес" – добывал ту или иную информацию за вознаграждения. "Такой руководитель разведки меня не устраивал", – сказал он.





Кроме того, Зеленский утверждает, что полтора года назад Бурба пришел к нему и заявил, что получил оперативную информацию "с формулой ковида и формулой вакцины".





"Это была операция под названием Бурба. Уверен, что от товарища Пети. Не знаю за кого он нас принимал. Мы же не идиоты", – добавил Зеленский.





17 ноября 2021 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о срыве спецоперации Главного управления разведки Минобороны по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года. По данным журналистов, в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли", после чего боевиков задержали спецслужбы Беларуси и выдали их России.





На Банковой в ответ заявили, что у Ермака нет полномочий отдавать приказы органам разведки, но он мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, якобы связанные со спецоперацией. В них утверждается, что операцию перенесли по решению военно-политического руководства.





Руководитель операции, экс-глава ГУР МО Василий Бурба, заявил, что операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо – Ермака.



