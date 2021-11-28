Рождественский пост 2021: что нельзя есть и как себя вести

Рождественский пост начинается с 28 ноября 2021 года. По традиции, верующие с этого дня готовится к празднику, а также придерживается некоторых запретов.
Рождественский пост начинается 28 ноября, а заканчивается 6 января 2022 года. Длительность поста - 40 дней. Именно столько соблюдал пост Моисей, когда взошел на гору Синай, где Бог дал ему десять заповедей.
Все православные в период длительного поста должны помнить о духовном воздержании. Священнослужители рекомендуют в это время посещать богослужения. Также, стоит простить все старые обиды на тех, кто когда-то причинил вам боль. Что нельзя делать в период Рождественского поста
- Запрещено использовать свое слово в дурном деле: клеветать, лгать и гневаться. Также, не стоит прибегать к унижению других людей.
- Избегайте конфликтов и ссор, чтобы не попасть под силу собственной злобы или зависти.
- Не стоит слишком сильно расслабляться и много времени посвящать отдыху. Ваши руки всегда должны быть заняты.
- Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и табачными изделиями.
- Нельзя играть свадьбу или венчаться. Кроме того, верующим необходимо избегать физических контактов с противоположным полом в среду, пятницу и в воскресенье.
- Запрещено долгое время проводить за телевизором или в интернете.
Также, старайтесь избегать развлекательных мероприятий.
Как правильно питаться в Рождественский пост
- Запрещено питаться мясом, птицей, а также молочными продуктами и яйцами.
- Не часто, но разрешается употребление в пищу рыбы, морепродуктов и растительное масло.
- Для восполнения белка в организме можно добавлять в рацион бобовые, грибы и орехи.
Кому не стоит поститься
Церковь не рекомендует поститься детям до 7 лет, беременным женщинам, недавно перенесшим болезнь, а также людям, которые страдают диабетом, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями.