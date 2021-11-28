Рождественский пост 2021: что нельзя есть и как себя вести

Рождественский пост начинается с 28 ноября 2021 года. По традиции, верующие с этого дня готовится к празднику, а также придерживается некоторых запретов.

Рождественский пост начинается 28 ноября, а заканчивается 6 января 2022 года. Длительность поста - 40 дней. Именно столько соблюдал пост Моисей, когда взошел на гору Синай, где Бог дал ему десять заповедей.

Все православные в период длительного поста должны помнить о духовном воздержании. Священнослужители рекомендуют в это время посещать богослужения. Также, стоит простить все старые обиды на тех, кто когда-то причинил вам боль.





- Запрещено использовать свое слово в дурном деле: клеветать, лгать и гневаться. Также, не стоит прибегать к унижению других людей.





- Избегайте конфликтов и ссор, чтобы не попасть под силу собственной злобы или зависти.





- Не стоит слишком сильно расслабляться и много времени посвящать отдыху. Ваши руки всегда должны быть заняты.





- Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и табачными изделиями.





- Нельзя играть свадьбу или венчаться. Кроме того, верующим необходимо избегать физических контактов с противоположным полом в среду, пятницу и в воскресенье.





- Запрещено долгое время проводить за телевизором или в интернете.





Также, старайтесь избегать развлекательных мероприятий.





Как правильно питаться в Рождественский пост





- Запрещено питаться мясом, птицей, а также молочными продуктами и яйцами.





- Не часто, но разрешается употребление в пищу рыбы, морепродуктов и растительное масло.





- Для восполнения белка в организме можно добавлять в рацион бобовые, грибы и орехи.



