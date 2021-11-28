Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.63
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 ноября 21, 11:53
Рождественский пост 2021: что нельзя есть и как себя вести
Рождество
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рождественский пост начинается с 28 ноября 2021 года

Рождественский пост начинается с 28 ноября 2021 года. По традиции, верующие с этого дня готовится к празднику, а также придерживается некоторых запретов.

Рождественский пост начинается 28 ноября, а заканчивается 6 января 2022 года. Длительность поста - 40 дней. Именно столько соблюдал пост Моисей, когда взошел на гору Синай, где Бог дал ему десять заповедей.

Все православные в период длительного поста должны помнить о духовном воздержании. Священнослужители рекомендуют в это время посещать богослужения. Также, стоит простить все старые обиды на тех, кто когда-то причинил вам боль.

Что нельзя делать в период Рождественского поста 

- Запрещено использовать свое слово в дурном деле: клеветать, лгать и гневаться. Также, не стоит прибегать к унижению других людей. 

- Избегайте конфликтов и ссор, чтобы не попасть под силу собственной злобы или зависти. 

- Не стоит слишком сильно расслабляться и много времени посвящать отдыху. Ваши руки всегда должны быть заняты. 

- Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и табачными изделиями. 

- Нельзя играть свадьбу или венчаться. Кроме того, верующим необходимо избегать физических контактов с противоположным полом в среду, пятницу и в воскресенье. 

- Запрещено долгое время проводить за телевизором или в интернете. 

Также, старайтесь избегать развлекательных мероприятий. 

Как правильно питаться в Рождественский пост 

- Запрещено питаться мясом, птицей, а также молочными продуктами и яйцами. 

- Не часто, но разрешается употребление в пищу рыбы, морепродуктов и растительное масло. 

- Для восполнения белка в организме можно добавлять в рацион бобовые, грибы и орехи. 

Кому не стоит поститься

Церковь не рекомендует поститься детям до 7 лет, беременным женщинам, недавно перенесшим болезнь, а также людям, которые страдают диабетом, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Приметы на Петра и Павла 12 июля: что нельзя делать
Стрельба под Одессой: участникам грозит депортация
Защитит ли COVID-вакцина от гриппа?
В МВД заявили, что в крови Полякова был метадон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Желтая зона карантина расширилась до пяти областей
noimageЧисло жертв пандемии в Украине превысило 85 тысяч
noimageНа Донбассе военный погиб от пули снайпера
Лента новостей