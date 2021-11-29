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Новости
Украина
29 ноября 21, 16:52
Украина ограничивает въезд из-за штамма Омикрон
вирус
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Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик.

Минздрав разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса Омикрон. Для людей, прибывших в Украину из некоторых африканских стран вводят самоизоляцию. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что решение было принято на правительственном совещании в понедельник, 29 ноября.

Для путешественников, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней за последние 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны Южной Африки.

Напомним, в Украине пока не регистрировали случаи заболевания штаммом коронавируса Омикрон.

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Korrespondent
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