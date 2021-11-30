Ермак дал показания по вагнергейту. ГБР подтвердило

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодня, 30 ноября, он дал показания в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. Об этом он написал в Facebook.
"Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", – написал Ермак.
Глава ОП также заявил, что не считает нужным "делать из этого шоу, поэтому камеры не звал".
Он добавил, что "очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над і".
Спикер ГБР Ольга Чиканова подтвердила LIGA.net, что сегодня Ермак давал показания по вагнергейту.
Расследование уголовного дела по вагнергейту было открыто в сентябре 2020 года, и до сегодняшнего дня Ермака еще ни разу не допрашивали. В Госбюро ранее объяснили это тем, что ждали "определенную информацию от коллег из правоохранительных органов". Также в ГБР заявили, что если у следователя будет необходимость, президента Владимира Зеленского тоже могут допросить.
17 ноября 2021-го Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о спецоперации украинской разведки против ЧВК Вагнера. По материалам расследования, разведчикам под видом охранной компании при Роснефти удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.
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