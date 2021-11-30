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Новости
Украина
30 ноября 21, 13:13
Ермак дал показания по вагнергейту. ГБР подтвердило
Ермак
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дал показания в ГБР по делу о спецоперации против ЧВК Вагнера

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сегодня, 30 ноября, он дал показания в Госбюро расследований по делу о спецоперации против российской ЧВК Вагнера. Об этом он написал в Facebook.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", – написал Ермак.

Глава ОП также заявил, что не считает нужным "делать из этого шоу, поэтому камеры не звал".

Он добавил, что "очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над і".

Спикер ГБР Ольга Чиканова подтвердила LIGA.net, что сегодня Ермак давал показания по вагнергейту.

Расследование уголовного дела по вагнергейту было открыто в сентябре 2020 года, и до сегодняшнего дня Ермака еще ни разу не допрашивали. В Госбюро ранее объяснили это тем, что ждали "определенную информацию от коллег из правоохранительных органов". Также в ГБР заявили, что если у следователя будет необходимость, президента Владимира Зеленского тоже могут допросить.

17 ноября 2021-го Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о спецоперации украинской разведки против ЧВК Вагнера. По материалам расследования, разведчикам под видом охранной компании при Роснефти удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе. 

Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине, однако в последний момент якобы по "предложению" Ермака операцию "перенесли", что могло стать главной причиной ее срыва. 

В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы разведке, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе. 

Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, в которых говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины". 

Руководитель операции, экс-глава ГУР МО Василий Бурба, заявил, что операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо – Ермака.

Читайте также: Зеленский о ЧВК Вагнера: Это операция под названием Бурба. 
liga.net
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