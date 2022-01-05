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Украина
4 января 22, 19:01
В Украине заработала новая система школьного питания
школьное питание
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В рационе школьников в два раза сократят количество сахара, но увеличат количество фруктов, мяса птицы и молочных продуктов.

С начала 2022 года в Украине должна в полной мере заработать новая система школьного питания. До этого длился переходной период, в ходе которого обновлялся процесс закупок и освоения новых технологий приготовления блюд, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Теперь все школьные учреждения обязаны при формировании меню уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.

Вместе с тем, в школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

Напомним, 18 августа 2021 года Кабинет министров принял решение об установлении переходного периода введения норм питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха, а также моратория по применению штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января.

С сентября в школах внедрили новое меню оно состоит из 160 блюд. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Как сообщалось, в мае Елена Зеленская представила новое меню школьных столовых, которое включает 160 блюд. Ученикам увеличат количество фруктов и мяса и уменьшат количество соли.

А в декабре в Украине презентовали онлайн-платформу о здоровом питании в школах.
Korrespondent
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