Порошенко купил авиабилет после попытки вручитьему повестку

В Госбюро расследований заявили, что пятый президент Петр Порошенко купил билет на самолет через несколько часов после того, как следователи бюро пытались вручить ему повестку о вызове для проведения процессуальных действий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Там сообщили, что сегодня, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко в страны ЕС.
"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове", – сказано в сообщении.
В ГБР считают, что заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности.
"Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий", – отметили в ГБР.
20 декабря 2021-го Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов. В этот же день стало известно, что Порошенко находится за границей.По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина. В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией".