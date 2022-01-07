Что нельзя делать на Рождество Христово: главные запреты

Православные христиане ежегодно отмечают Рождество Христово 7 января. Так же, как и католики, православные начинают отмечать рождение Христа с появлением первой звезды вечером накануне праздника, пишет Тelegraf.





Вечером 6 января вся семья собирается за праздничным столом, на котором должно быть 12 исключительно постных блюд.





Этот праздник считается одним из главных в году. С ним связано множество запретов и традиций.





Что нельзя делать в день Рождества Христова 7 января:





- Категорически нельзя заниматься домашней работой, вроде стирки, уборки, шитья, строительства. Запрещено даже выносить мусор из дома.

- В этот день нельзя ходить на рыбалку и охоту.

- В праздник запрещено сквернословить и ругаться, особенно за праздничным столом – все беседы должны быть спокойными и наполнены любовью друг к другу.

- Нельзя одеваться в старую, грязную, а также темную одежду – стоит отдать предпочтение светлым вещам.

- Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит об этом.

- Нельзя оставлять нетронутыми блюда на праздничном столе.



