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Новости
Украина
20 января 22, 14:05
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Зеленько
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В ходе визита украинский президент проведет встречу с польским коллегой, обсудят безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 января, прибыл с визитом в Польшу, сообщает его пресс-служба.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции Висла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. "Основной темой остается вопрос безопасности", - отметили в ОП.

Напомним, 20 декабря 2021 года в Карпатах состоялось заседание Люблинского треугольника, в который входят Украина, Польша и Литва. По его итогам было принято заявление глав государств.
Korrespondent
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