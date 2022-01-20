Зеленский прибыл с визитом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 января, прибыл с визитом в Польшу, сообщает его пресс-служба.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции Висла", - говорится в сообщении.





Отмечается, что главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. "Основной темой остается вопрос безопасности", - отметили в ОП.





Напомним, 20 декабря 2021 года в Карпатах состоялось заседание Люблинского треугольника, в который входят Украина, Польша и Литва. По его итогам было принято заявление глав государств.



