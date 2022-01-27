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Новости
Украина
26 января 22, 19:17
Стычки под ВР: в полиции рассказали о состоянии пострадавших
акция движения SaveФЛП
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В столкновениях под Верховной Радой пострадали трое гражданских и 18 силовиков. Четверо людей находятся в больнице.

В больнице находятся трое правоохранителей и одна гражданская женщина, которые пострадали во время акции участников движения SaveФЛП под Верховной Радой 25 января.  Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что в результате столкновений 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Также медики сообщили об обращении к ним с телесными повреждениями трех участников акции. У одной женщины, находившейся в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер. Пострадавшая госпитализирована.

По словам пресс-секретаря НПУ Оксаны Блищик, в медицинских учреждениях сейчас также находятся трое правоохранителей, получивших тяжелые травмы.

По фактам событий под Радой полиция открыла три уголовных производства – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 января под зданием парламента началась акция движения SaveФЛП под названием Власть, принимай, или уходи. Возникли стычки, участники акции пытались штурмовать Раду.
Korrespondent
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